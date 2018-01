doux et très venté

temps très doux aujourd'hui 4° à 1700m à 17h !

les cumulus et stratocumulus passent très rapidement sur cette crête et se couvrent rapidement d'un pileus malgré leur faible altitude.

pendant la demi-heure passé ici mon anémomètre a enregistré un pic à 166km/h !

oui ça décoiffe... un demi tour s'est imposé en raison des brusques changements de direction du vent me faisant tituber comme un ivrogne sur cette crête .côté sud le ciel est relativement clair tandis que vers le nord (Dévoluy et Oisans )les nuages cachent les reliefs