Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/1250 sec

Ouverture f/9

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (Windows)

Après avoir survolé des centaines de kilomètres de stratus, d'altostratus et de cirrostratus, l'arrivée dans le Sud commence à se faire sentir avec le survol d'imposants nuages lenticulaires. Au premier plan se trouvent ceux générés par les Cévennes, en arrière plan se trouvent ceux générés par les Pyrénées, bien plus importants.



+15°C et un grand soleil à l'atterrissage contre +7°C et de la bruine à Paris...