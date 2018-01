Pluies abondantes,quantité généreuse,douceur!

Très belle perturbation pluvieuse depuis très tôt ce matin,des pluies continues qui se sont intensifiées graduellement,au point de devenir particulièrement soutenues et abondantes en ce milieu de matinée où il pleut "des cordes" (et à grosses gouttes!).Temperature actuelle de pas moins de 10 degrés en ce moment après un pic de douceur en "plateau" (stable/constant) entre le milieu de nuit et le debut de matinée avec des valeurs se situant (grossièrement) entre 11,5 et 12 degrés a ce(s) moment(s)-la!Ce niveau de températures (remarquable) devrait-être d'ailleurs le niveau maximum /de temperature maximale de cette journée de lundi car il est prévue que le flux tourne à l'ouest ou au nord-ouest cette après-midi alors qu'il est de secteur sud-ouest pour l'instant,d'où cette importante douceur nocturne (et matinale)!Hier (dimanche) : journée "pourrie",humide et désagréable, bruines et pluies faibles mais continues,persistantes ont alternées et se sont succédées du matin au soir ,quasiment!Cumul d'environ une dizaine de millimètres.Temperature minimale : 4 degrés;Temperature maximale : 10,5 en toute fin de soirée,peu avant minuit (redoux assez soudain en soirée suite au basculement du flux,de sud-est a sud-ouest). Orage de grêle /grésil de vendredi après-midi (photo),voir le lien ci dessous : https://www.infoclimat.fr/photolive/photos_tmp/mini_92265_5a621a000d0b6.jpg

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)