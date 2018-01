Et même au-delà !

Et même au-delà ! Montpellier 2018-01-23T18:39:00+01:00

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 10 sec

Ouverture f/6.4

Focale 113 mm

ISO 200

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

La nuit s'installe et la structure continue d'évoluer dans l'horizon urbain. Elle ne se dévoile plus que par une faible lueur rouge, la pose longue la révèle plus surement.