L'Oise est en crue légère à modérée suite aux pluies parfois conséquentes de ces derniers jours et depuis le début du mois de janvier,meme si cette crue est de moindre importance que celles dès autres cours d'eau,fleuves du bassin Parisien (Seine etc...),le niveau de l'eau est suffisamment élevée pour que les pieds des arbres longeants la bordure de L'Oise (sur la rive) qui sont en temps normal hors de l'eau et sur la terre ferme,soient submergées.Sinon,grande douceur ce midi avec une temperature actuelle d'environ 13 degrés en ce moment sous un ciel demeurant fort nuageux avec quand même quelques éclaircies mais le vent de sud-ouest souffle de manière soutenue en rafales depuis le milieu de la matinée et il a tendance à se renforcer.La nuit dernière fut remarquablement,pour ne pas dire exceptionnellement douce car le thermomètre n'est guère descendu en dessous des 11,5 degrés pour la temperature minimale nocturne,en cause : la couverture nuageuse et le flux de sud/sud ouest modérée,tiède et constant tout au long de la nuit.Hier/mardi : Temps ensoleillé jusqu'en fin de matinée quasiment,puis ensuite le ciel s'est couvert rapidement,quelques bruines ponctuelles se sont produites en dessous,aussi bien vers la mi-journée/debut d'après-midi qu'en soirée.Temperature minimale : 7,5 degrés le matin;temperature maximale : 12 degrés en soirée.Lundi : Après la vingtaine de millimètres tombées sous une perturbation active et fortement pluvieuse en quelques heures au cours de la matinée,l'après-midi s'est révélée bien plus agréable et correctement,agréablement ensoleillée malgré les passages nuageux.

