Les stigmates du dernier coup de vent

Nous entamons la quatrième semaine de l'année 2018 et ce mois-ci aura été marqué par de nombreux phénomènes météorologiques.

Depuis dimanche soir, toute la Normandie est en vigilance orange pour un risque de crue et d'inondations.

Il est déjà tombé plus de 100 millimètres de pluie au Cap de la Hève, encore plus dans les terres.



Aujourd'hui, le temps a été nuageux. Quelques éclaircies sont à signaler sur l'heure du midi mais le vent s'est bien renforcé depuis 14h (rafales > à 80 km/h).



Les températures relevées à l'ombre sont de : 12°C à 8h, 13°C à 13h.