Crépuscule en Périgord

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 2/5 sec

Ouverture f/9.1

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mmUUd

Programme Manuel

Mesure Partiel

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 2.2.5

Bonsoir,



Enfin une belle soirée pour profiter d'un ciel presque dégagé. Cela faisait un certain temps que les crépuscules n'avaient pas été colorés comme celui-ci. Toutefois, nous ne plaindrons pas de la pluie apportée sur le département, qui permet de reconstituer une partie des réserves. Si le reste de l'hiver suit le même schéma, on aura un printemps bien vert et foisonnant :)



Bonne soirée.