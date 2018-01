Retour de la neige à moyenne altitude

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/5.7

Focale 110 mm

ISO 3200

Objectif 18-270mm

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Après une journée de crachin et de pluie, avec la baisse des températures il neige en cette fin d'après-midi avec 2°C. Au moment où je poste cette photo vers 20h il fait 1°C et la neige commence à bien tenir dans le jardin, mais ce n'est qu'une fine pellicule et demain la température devrait remonter. Toutefois ces chutes feront du bien au haut Jura.

Photo prise en direction du nord, vers la "villa Palladienne", ancienne maison des "maîtres de forges" de Syam.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)