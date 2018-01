Après la perturbation

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 13/3741 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

La perturbation méditerranéenne finit de se résorber au sud du Golfe du Lion, ayant permis au soleil de revenir sur la Provence, et sans Mistral soutenu, ce qui est plutôt rare.

Avec 30.4mm à Marseille-Corniche entre les pluies d'hier puis celles de ce matin (avec le premier orage de l'année), cet arrosage, évidemment bienvenu pour une végétation toujours assoiffée, ne suffira pas à stopper la récurrente sécheresse marseillaise : Après avoir frôlé les 300mm annuels en 2017, Janvier est ici à peine excédentaire avec 49mm recueillis sur la Corniche. Il s'agit donc, et de loin, du seul mois n'ayant pas accusé un net déficit depuis le mois d'avril. L'épisode qui vient de s'achever est ainsi l'un des seuls arrosages notables depuis le printemps dernier, avec les 35mm du 5 novembre tombés en 2h sous un orage, qui était le dernier jusqu'à ce matin.



Photo prise depuis le port de la Pointe Rouge en direction du SO.