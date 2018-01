Douceur printanière

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/7.1

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (Windows)

Grande douceur aujourd'hui sur la Riviera, un temps idéal pour profiter de la plage et des palmeraies de Bordighera. Pas un souffle d'air et, comme hier, quelques cumulus orographiques en montagne.



Ce temps est d'autant plus profitable quand on sait que la majorité de la France se trouve sous les stratus et la bruine...