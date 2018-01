Strato cumulus en déchirement

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D4S

Exposition 1/20 sec

Ouverture f/3.5

Focale 28 mm

ISO 2500

Objectif 28.0-105.0 mm f/3.5-4.5

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Kelner Jean- Jacques

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC (Macintosh)

Journée maussade, 10°,3 au moment de la photo. Les hautes pressions à rallonge en diagonale Sud Ouest - Nord Est reste donc la cause de ce temps doux. Et cela semble t-il pour quelques jours encore. Ce qui préserve les régions inondées, de l'être plus encore.