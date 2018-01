Appareil Panasonic

DMC-TZ100

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/2.8

Focale 9.1 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Après l'avoir nourrit de son eau, le fleuve le condamne avec son courant et peut-être le vent qui a été très présent le dernier mois.

Un peu en amont (Poissy) on est 36 cm plus haut que 2016.

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdStationHydro=H300000201&CdEntVigiCru=7&GrdSerie=H&ZoomInitial=3&CdStationsSecondaires=