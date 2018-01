Appareil FUJIFILM

X20

Exposition 1/1200 sec

Ouverture f/8.9

Focale 7.1 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Macintosh

Grand beau temps au dessus de 1000 m, et température bien douce proche de 7° à 1500 m. La maigre couche de neige fond rapidement, au soleil et en l'absence de vent, il fait presque chaud.

De cette mer de nuages n'émergent que les îles les plus hautes, dont bien sûr le Puy de Dôme, éternelle vigie du département éponyme.