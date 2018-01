Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

Persistance du flux d'ouest gris et doux. Bruins possibles, même une petite averse sur Strasbourg centre entre 8h30 et 9h. Eclaircies courtes.

Douceur prégnante et tenace, les 10°C sont encore franchis aujourd'hui (maxi proche 11°C), environ 10°C au moment du cliché, ici à Strasbourg Neuhof.

De nombreux arbustes bourgeonnent et déjà l'aubépine commence par endroits à fleurir. Nombreuses pâquerettes dans les pelouses.