Crachineux et grisâtre mais fort bien doux. Brenouille 2018-01-30T15:30:00+01:00

Temps à crachins,en effet il "brouillasse" doucement par intermittence cette après-midi sous une couche de gris où le soleil ne perce que rarement avec quelques brèves trouées (de ciel bleu) à peine visibles et vite disparues.Températures bien douces et loin d'être hivernales (comme d'habitude!) avec une température actuelle de 11 degrés en ce moment et une temperature minimale de 8 degrés ce matin.Hier (lundi) : Même type de temps insipides.Temperature minimale : 8 degrés;Temperature maximale : 11 degrés.

