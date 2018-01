Dim. originale 3264*1836px

La Saône à Lyon atteint enfin son pic de crue... avec un débit de 2130 m3/s ce matin. Cela fait 16 ans qu'on n'a plus vu un tel débit de la Saône à Lyon (crue presque décennale).



Ici les parkings sur berge en rive droite sont largement sous l'eau (entre 1 et 2m) et les quais aménagés en rive gauche également (cf. arbres à droite sur ce cliché).