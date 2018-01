Pic d'Escurets - Vue orientale

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/4.5

Focale 14.76 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Alors que la crasse sévit en plaine avec une inversion sensible - +4° à Pau à mon départ et 13° à 900 m sur le plateau du Bénou (visible à droite de l'image), l'arrivée en montagne est un enchantement. La vue depuis cette première ligne de crête est remarquable.

En bas à gauche, la plaine et le village d'Arudy qui hésite entre soleil et brouillard, au fond au centre le pic du Midi de Bigorre, à droite le Moulle de Jaüt, puis les Gabizos et le pic de Ger.

Magnifique paysage avec un ciel bleu de toute beauté.