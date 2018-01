Pic d'Escurets - Vue occidentale

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/3200 sec

Ouverture f/4.5

Focale 19.47 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Depuis ce sommet à l'avant de la chaîne, les Pyrénées occidentales s'arrachent à la mer de nuages.

A gauche, le pic d'Orhy, premier sommet à plus de 2000 m en venant de l'Atlantique et plus haut pic du pays basque. Au centre et à droite, la plaine béarnaise et les sommets de la vallée d'Aspe.