Coucher de soleil

Appareil samsung

SM-G930F

Exposition 1/257 sec

Ouverture f/1.7

Focale 4.2 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G930FXXS2DRA9

GPS 49.49°N, 0.09°E

Altitude GPS 46m

Le mois de janvier se termine comme il a débuté, de la pluie, encore et toujours !

Le relevé mensuel de précipitation du Cap de la Hève indique 122 millimètres.

Ce fût un mois très instable et une multitude de phénomènes violents. De nombreux départements normands ont été placé en vigilances orange pour des risques de tempête, submersion marine, d'inondation et crue de la Seine. Au niveau national, on doit pas être loin de la vigilance orange quotidienne, c'est du jamais vu en 18 ans.



Pour cette dernière journée du mois de janvier, la météo a été très fraîche et pluvieuse, de violents grains sont arrivés par le Nord-ouest entre 12h et 17h.

Les températures relevées à l'ombre sont de : 8°C à 8h, 8°C à 13h.