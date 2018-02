Lac de Narlay

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/11.3

Focale 25 mm

ISO 100

Objectif 18-270mm

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Le lac situé vers 750m est légèrement gelé et entouré de reliefs enneigés. Photo prise en direction du nord, vers 800m et par une température de 3°C avec un temps bien ensoleillé. Cette neige, entre 5 et 10 cm est la conséquence de la perturbation qui a traversé la France hier et est arrivée dans le Jura en deuxième partie de nuit.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)