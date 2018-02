le "Pic de l'Aigle" et le lac d'Ilay

Le Frasnois 2018-02-01

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/11.3

Focale 25 mm

ISO 100

Objectif 18-270mm

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Le Pic de l'Aigle qui culmine à 998m dommine de ce coté les lacs du petit et du grand Maclu et au premier plan le lac d'Ilay, lac d'anciennes vallées glaciaires formés par d'ancienne moraines.

Le pic est situé sur la crête au centre de la photo (partie sans arbre). De son sommet, à l'opposé des lacs on voit par beau temps la chaîne du Mont-Blanc.

Photo prise en direction du S/E avec 2°C.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)