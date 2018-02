Quelques faibles averses se produisent ce vendredi,le plus souvent de manière irrégulière et éparses.Les instants d'éclaircies,les rayons de soleil sont rares et brefs depuis ce matin.Rafraichissement progressif dans ce flux de nord-ouest qui s'est mis en place depuis hier (voire ci-dessous pour le résumé du temps d'hier), avec une temperature maximale de 6 degrés cette après-midi et une temperature actuelle de 4,5 degrés en ce moment,des valeurs thermiques normales,qui ne sont ni plus ni moins de saison en fait,mais qui se sont révélées très très peu nombreuses et très minoritaires ces derniers temps (conséquence d'un mois de janvier particulièrement doux et sans le moindre petit épisode de froid hivernal sur la totalité du mois,c'est à dire du debut a la fin!).Temperature minimale : 2 degrés cette nuit.Hier,jeudi,le premier jour du mois de février,a commencer sous un ciel de traîne "marsien" (bien que nous soyons au tout début de février) avec quelques chutes de grésil sous formes d'averses (de grésil) aléatoires (peu nombreuses) des le debut de la matinée et ce jusque dans l'après-midi,entrecoupées d'éclaircies ensoleillées.Temperature minimale : 1,5 degrés dans la nuit de mercredi à hier sous un ciel nocturne assez dégagée mais légèrement ventée,limitant donc la baisse du thermomètre.Temperature maximale de 7 degrés dans l'après-midi.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)