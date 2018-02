Pluie froide,lent refroidissement

Ce samedi,le ressenti a pris une allure lentement un peu plus hivernale (donc normale) avec de la pluie froide (mais sans plus!) qui a débutée vers la mi-journée sous une temperature d'un peu moins de 4 degrés,une temperature qui n'a ensuite quasiment pas augmentée,évoluée durant l'après-midi avec une valeur maximale de 4,5 degrés tandis qu'il pleut encore légèrement par intermittence en cette fin d'après-midi.La forte humidité procure une sensation de froidure aujourd'hui,une sensation plus en adéquation avec l'hiver et que l'on a presque pas ou pas eu l'occasion de ressentir au cours du mois de janvier qui vient de s'achever.Temperature minimale : 1 degrés cette nuit sous les "éclaircies" étoilées nocturnes.

