...un ciel mitigé.Le flux à pivotée au nord/nord-est,l'air froid débarque désormais par le nord donc,et ça se ressent clairement ce dimanche avec un thermomètre qui n'as pas excéder les 3,5 degrés de temperature maximale cette après-midi malgrés l'apparition du soleil des le debut de l'après-midi dans un ciel quelquefois assez mitigé par des nuages de moyenne altitude (altocumulus entre autres..) après une matinée grise,froide (temperatures d'abord située aux alentours des 2,5/2 degrés en debut de matinée avant une baisse très lente mais constante de celle-ci jusqu'en fin de matinée où elle s'est abaissé jusqu'à 1 degrés,probablement en liaison avec l'arrivée de la masse d'air froid continental associée à l'absence de soleil sous la couverture nuageuse,avant que le ciel ne dégage partiellement et que les rayons du soleil ne se pointent,en permettant donc au thermomètre de glaner environ 2 degrés en quelques heures ) et encore bien humide suite à des petites pluies fines et froides cette nuit,(situation a la limite du seuil de la transformations de la pluie en neige mais sans jamais l'atteindre même si ça s'est jouée à peu de choses,notamment à la fin du front) sous des températures fluctuants entre presque 4 degrés au debut et à peine 2 degrés a la fin.Temperature actuelle : 3,5 degrés en ce moment.Des conditions hivernales sont en prévision au cours de cette semaine à venir et de la Neige (!) est y même possible/envisageable au cours de cette semaine à venir,un air d'hiver qui daigne enfin frapper à nos portes!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)