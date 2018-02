Front neigeux,3 cm au sol!

Ce debut de semaine commence en fanfare,vraiment en beauté,car déjà pour commencer on a ( enfin) obtenue notre premier coup de gel de ce mois de février et même depuis quelques semaines ) avec une temperature minimale de -2 degrés cette nuit/ce matin,celle-ci permettant d'ailleurs d'établir la temperature minimale la plus froide provisoirement depuis le début de l'année 2018 (mois de janvier 2018 exceptionnellement doux et temperature moyenne mensuelle très excédentaire).Apres en debut de matinée,le ciel s'est couvert puis les premiers flocons ont vite fait leurs apparition,la Neige (!) s'est mise à tomber d'abord de manière généralement faible mais parfois plus dense (serrés) avec des flocons de taille variable,ensuite la chute de neige s'est clairement renforcée durant un instant et compte tenu de la temperature encore négative (-1/0,5 degrés),elle a tenu directement en laissant un saupoudrage sur toutes les surfaces.Accalmie en fin de matinée mais avec quand-même quelques flocons de neige éparses virevoltant .Puis a la mi-journée,un vrai front neigeux inattendue (car il s'est formée et renforcée en peu de temps sur l'est du bassin Parisien avant de nous concerner par un "retour d'est") est arrivée de l'est,la neige a donc repris,et s'est rapidement intensifier,de très belles chutes de neiges avec une visibilité parfois bien réduite se sont abattues,des "plumes d'oies" (gros flocons) majoritaires tombant rudement en rangs serrés,en quelques minutes le paysage blanchissait a vu d'½il,la neige a mis cependant un peu plus de temps à "accrochée" sur la route.La neige tombant (très souvent) druement plusieurs dizaines de minutes durant avant de s'affiner;une couche de neige uniforme de 2 à 3 cm (!) selon les surfaces) s'est accumulée quasiment partout,hormis sur le bitume,la route (ici) où s'est restée au stade du saupoudrage/blanchiment.C'est le meilleur épisode neigeux de la saison hivernale en attendant un épisode neigeux encore peut-être plus conséquent à partir de ce soir/la nuit prochaine (Neige de conflits de masse d'air)!Et dire qu'on y croyait plus du tout cet hiver!Temperature actuelle hivernale (tout comme le paysage!) de 0 degrés en ce moment!Esperons que la temperature prévue quand-même positive cette après-midi ne réduise pas trop,a néant cette neige!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)