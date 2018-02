Appareil SONY

DSC-HX50

Exposition 1/3 sec

Ouverture f/3.5

Focale 4.3 mm

ISO 800

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel DSC-HX50 v1.00

La neige est fine mais dense et les températures négatives, environ -2°C avec un vent de nord.

Ici le relief est plat, mais ce n'est pas le cas partout dans Sèvres, ou souvent les pentes sont proches des 12%. J'espère que les saleuses et chasses-neige y passent car sinon cela va donner un même phénomène qu'en 2012 ou la RN.118 avait fait la UNE de tous les journaux télévisés. A la différence près toutefois pour cette voie que cette fois pour cette voie nationale, des interdictions de circulation aux PL ont été édictées et visibles sur tous les panneaux à messages variables et qu'à toutes les entrées des voitures de police sont postées.

