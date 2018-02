Magnifique épisode neigeux,épaisseurs de plus en plus notables,remarquable!

Il neige quasiment sans discontinuer depuis hier en toute fin de soirée/1 ère partie de nuit (22H00/23H00),des chutes de neiges souvent fines mais denses ne tenant au tout debut à peine,mais ensuite plus tardivement au cours de la nuit,les zones où la neige d'hier (2-3 cm) avait fondues ou partiellement fondues ont lentement reblanchit (tandis que sur les endroits/zones encore enneigés ,avec de la neige,ça s'accumulait déjà progressivement) ,y compris les routes à la fin de la nuit (après une longue attente).En milieu de matinée,une couche de neige partout assez uniformes (exceptées sur les routes traitées/salées bien régulièrement) de 4/5 cm était présente.En fin de matinée et vers la mi-journée,il y avait déjà du 5/6 cm,toujours sous cette neige continue fines mais bien densifiées alternant toutefois avec des flocons serrées plus gros et humides (petites "plumes d'oies").Apres une affaiblissement relatif et temporaire en debut d'après-midi avec une chute un peu plus faiblarde,elle a repris cette après-midi tout en se renforçant progressivement puisqu'elle s'est intensifiée depuis ces 2-3 dernières heures en tombant sous la forme de poudrerie (fine neige) légère mais très serrée et intense par séquences.L'epaisseur par accumulations devient par conséquent vraiment notable,voir même remarquable avec une couche de neige qui approche désormais les 10 cm (9 a 10 centimètres!) de neige,rien que ça!Et "le pire" c'est que ça devrait encore continuer probablement jusqu'à cette nuit!Cette épisode neigeux s'inscrit déjà de toute manière comme étant le plus marquant et le plus important depuis celui de l'hiver 2012-2013!Une magnifique offensive hivernal et neigeuse totalement inespérée qui intervient au sein d'un hiver qui n'en portait que le nom jusqu'au cas présent!Les temperatures sont pleinement hivernale ce mardi et pour cause on a enregistrée pour la toute première fois de l'année 2018,une journée sans aucun dégel avec une temperature maximale de 0 degrés qui de plus,a été établit cette nuit avant la tenue de la neige!La temperature deumeure donc dans le négatif depuis,elle a même eu tendance à diminuer constamment et très doucement au fil de la journée en partant de 0/-0,5 degrés cette nuit a -1/-1,5 degrés en fin d'après-midi ainsi qu'en ce début de soirée!

