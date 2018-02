Blue hour sur le versant

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 30 sec

Ouverture f/14

Focale 20 mm

ISO 400

Objectif 20.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2017 (Macintosh)

Puisque l'Alsace se fait bien avoir sur cette intrusion hivernale (on peine à avoir du gel le matin !) et qu'il neige plus en région parisienne qu'ici en plaine j'ai décidé de retrouver la douceur de la bonne poudreuse en forêt-noire, et, au passage profiter un peu du soleil en fin d'après-midi.