Appareil SONY

DSC-HX50

Exposition 10/13 sec

Ouverture f/3.5

Focale 4.3 mm

ISO 800

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel DSC-HX50 v1.00

Désolé pour la qualité très mauvaise de la photographie, il y avait du vent, de la neige, mais depuis le rond point des Bruyères à l'échangeur de Sèvres/Meudon/Chaville on voit l'état lamentable de cette RN.118 qui dessert une grande partie de l'ouest et et du sud de Paris.

Quelle alternative ? Aucune la RN.118 passe de 25m à 174m au niveau du bois de Meudon en 2 ou 3kms et pour le reste il ne reste que des petites voies pentues et étroites dans les villes précitées.

Manifestement, on n'a pas de de chasse-neige en banlieue ouest, l'une des plus aisée de l'Ile de France ?, que ce soitr les communautés d'agglos, le Département ou l'Etat

Bon OK il y a environ 15cm de neige, mais revenant aujourd'hui du Jura j'ai l'habitude de voir la bas des routes au noir dès le matin, pas à 5h bien sur pour les frontaliers qui vont en Suisse, mais vers 10h oui. On dira bien entendu qu'il y a moins de circulation, mais arrivé ici sur Sèvres vers 14h je n'ai pas vu contrairement aux autres années, alors qu'il ne tombait que de la neige légère, le moindre chasse-neige /saleuse. Mesures économies ? Si c'est ça il faut le dire et obliger les Francileins et autres de s'équiper de pneus-neige. J'en ai et c'est parfait, ceci étant j'ai peur de ceux qui n'en n'ont pas et qui zigzaguent ...

Température de -2°C, fine neige très dense, vent de N-N/E

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)