Piste rouge entre Montreuil et Vincennes

48.85°N, 2.42°E

Superbe réveil en ce mercredi matin sur la région parisienne, avec, selon les surfaces, 10 à 15 cm de neige fraiche et légère. Les rue du Bas-Montreuil et de Vincennes sont bien enneigées, et le peu de circulation se fait au ralenti tandis que les piétons cherchent la poudreuse qui tient infiniment mieux que les zones de passage et de tassement.



Le risque de fort regel est important en début de soirée et nuit...