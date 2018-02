Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 167m

Dans les coins abrités du vent (comme ici) et où le passage est un peu moindre qu'ailleurs, les accumulations peuvent atteindre 10 à 15 cm ; voire 20, très ponctuellement.

Bref, un très bel épisode, même s'il est loin d'être exceptionnel ici (d'autant plus que nous fûmes légèrement en marge du plus gros).



Wandering Star (P inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !