15 cm ce matin,exeptionnel!

La neige tombant sans interruption depuis la nuit de lundi à hier (mardi) s'est encore poursuivie toute cette nuit et jusqu'en debut de matinée,résultat il n'y a pas moins de 15 centimètres en moyenne (un peu davantage par endroits,moins dans d'autres endroits,voir ci dessous) matin,un épisode de neige exceptionnel tant par son intensité (sa quantité) que par sa durée puisque les chutes de neiges ont débutée lundi en toute fin de soirée pour ne n'estompees réellement que ce matin,soit plus de 30 heures de neige non-stop !!A noter que la neige s'est accompagnée de bise de nord-est modérées en rafales cette nuit (30-40 km/h) soufflant quelques peu cette neige épaisse et légère (car assez poudreuse sur la partie supérieur de la couche,mais avec une sous-couche encore bien collante en dessous),conséquence on constate qu'il y a des épaisseurs parfois assez variable en fonction des surfaces +/- exposées à ce vent,avec des hauteurs de neige qui atteignent parfois sur les murs/murets exposées (par exemple) plus de 20 cm,tandis que sur autres surfaces abritées/a l'abris du vent,la dizaine

de centimètres est tout juste atteinte ou dépasser (En prenant en compte,évidemment,les zones enneigées intactes depuis le début de cet épisode,donc hors surfaces déblayées et/ou traitées (salées) hier comme les routes,les trottoirs etc...).La temperature actuelle (encore négative) est de -1,5 degrés en ce moment,elle devrait être cependant légèrement positive (légèrement > 0 degrés) cette après-midi,alors qu'elle s'est abaissés jusqu'à près de -3 degrés (-2,5/-2,7 degrés) entre la fin de la nuit et le debut de la matinée d'ou la texture parfaitement poudreuse et légère des précipitations neigeuses cette nuit!Le paysage plâtrée/immaculée de neige est magnifique! Voici quelques photographie prise ce matin pour mieux se rendre compte de l'ampleur de cette offensive hivernale : IMG_0714.JPG IMG_0714.JPG https://www.infoclimat.fr/photolive/photos_tmp/67200_5a7ad1084afd2.jpg

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)