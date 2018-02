Neige à perte de vue

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/8

Focale 35 mm

ISO 400

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Conditions toujours hivernales au sommet (848m) avec -4°c et quelques flocons qui virevoltent. La neige a toutefois bien fondue, notamment sur les versants sud et reste présente seulement à partir de 650/700m environ. Ici vers le nord, le blanc l'emporte et est plus que présent sur les Cévennes (à droite, éclairé par une furtive percée du soleil).