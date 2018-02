Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/1250 sec

Ouverture f/14.1

Focale 184 mm

ISO 6400

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Microsoft Windows Photo Gallery 6.0.6001.18000

La neige qui tombait hier en fin d'après midi, et sans doute jusque dans la nuit à donné une couche de 18,5cm sur ma table de jardin coté nord. (sur la photo on peut lire 19cm, mais la graduation et donc le zéro commence à 5mm sur cette règle. Il ne fait pas froid, juste moins 1 degré, l'idéal pour de la neige venue du sud, venue rencontrer un vent plus froid du nord.

Cette photo a été prise à donc environ 600m de la trop célèbre RN.118 (échangeur des Bruyères qui permet des descendre dans Sèvres mais aussi sur Meudon et Chaville, mais par des routes départementales de 9 à 14% ..., sauf pour Sèvres où elle est communale depuis peu, mais tout aussi pentue, puisque l’échangeur des Bruyères se situe à environ 160m et le "bas de Sèvres" vers 40m, la Seine à 25m dans son étiage normal)

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)