Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/13 sec

Ouverture f/3.5

Focale 18 mm

ISO 6400

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Microsoft Windows Photo Gallery 6.0.6001.18000

A part avoir déneigé ma rampe de garage (il est en effet toujours utile de pouvoir sortir avec presque 20cm de neige même avec des pneus-neige), rien n'a changé depuis hier soir, sauf qu'il ne neige plus. Le paysage est resté tel que ce matin.

La température actuelle n'est que de -2°C avec un petit vent de nord à peine perceptible. La météo annonce des température "polaires" de -8°C, ce qui en cette cette saison n'est que normal même pour un mois de février en région Parisienne, on a juste la mémoire courte et à force de se référer à des moyennes on en arrive à oublier que février, voire début mars, même si les jours rallongent, est le mois souvent le plus froid.

Ce soir les routes principales ont enfin été dégagées, ce fut long pour le Pavé des Gardes, ce matin il était encore tout blanc jusque vers midi. Depuis 2010 et 2012/13 la communauté d'agglo nous avait habitué à un meilleur entretien.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)