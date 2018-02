Matin glacé,neige "congelée",-12°C cette nuit!!!!

Après la quinzaines de (15cm) centimètres de neige d'hier matin au terme d'une exceptionnelle séquence neigeuse de plus de +de 30 heures sans interruption,le ciel est restee bien bâchée,nébuleux même si quelques rayons de soleil,brèves éclaircies se sont infiltrées à travers lors de l'après-midi,où d'ailleurs la temperature maximale n'y a pas dépassée la barre du 0 degrés et ceci pour la deuxième journée consécutive,limitant ainsi complètement (ou presque)) la fonte et le dégel notamment a l'ombre (car sur les zones exposées à la luminosité,au rayonnement diurne,un très léger tassement de la neige (-1/-2 cm) s'est produit mais c'est tout)!Le ciel s'est ensuite progressivement dégagée au moment du coucher de soleil ( fin d'après-midi).Les nuages sont restées présent jusqu'en milieu de soirée,puis ceux-ci se sont éloignés et ont disparus pour laissée place à un ciel totalement limpide,parfaitement étoilée,donnant donc le "champ libre" à un intense refroidissement nocturne (rayonnement nocturne maximale et intense ;temps limpide,calme+importante couverture neigeuse),les conditions furent donc parfaitement réunis pour atteindre des valeurs thermiques glaciales cette nuit,et ca été le cas,en effet la temperature a littéralement plongée jusqu'à....plus de -12 degrés (!!) en tout debut de matinée,avec une temperature minimale de précisément...-12,4 degrés (!!),soit un niveau thermique plus atteint depuis février 2012!Depuis,en cette fin de matinée,le thermomètre à augmentée mais la temperature reste encore largement négative avec une temperature actuelle de -3 degrés en ce moment,le dégel est encore pour l'instant bien lointain!Des nuages de basse-couche par plaques (stratocumulus...) ont rebouchée le ciel avec plus que quelques trouées de ciel bleu après une première moitié de matinée pleinement ensoleillée,très lumineuse conférant au paysage enneigée,une allure magnifique de carte postale!Qui aurait cru cette hiver que l'on aurait une telle offensive hivernale!

