Et oui, la RN.118, du jamais vu en 40 ans de vie à Sèvres. En 78 elle était devenue une piste de ski, en 2010 puis 2013 un immense bouchon (pas de Champagne,

mais la les mesures de précautions ont été tellement bien suivies, même si un peu plus d'un millier d'automobilistes sont restés sur la voie, depuis elle a été débarrassée, déneigée, pas non rouverte car de la neige devrait tomber en fin de nuit et dans la matinée.

Du coup cette fermeture produit des embouteillages montres dans Sèvres. Autre voie coupée également bien que déneigée aujourd'hui est la descente de la route du Pavé des Gardes entre Sèvres (sdate Jean Wagner) et le bas de Chaville. En effet la pente est de 14%, autrement dit sans pneus neige et/ou chaînes c'est un super toboggan.

Photo prise en direction du N/E vers Paris avec 2°C que l'on distingue à peine: un jour sans vent et précipitation, mais avec du soleil sur les Hauts-de-Seine et la "cuvette" de Paris avec cet air froid garde ses polluants.. Sur la droite on devine tout de même la tour Eiffel.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)