Encore une belle journée d'hiver

Comme hier, le soleil resplendit dans le ciel provençal. Si le Mistral est sensible le long du Rhône et en Camargue, il reste bien faible et donc agréable sur Marseille, même sur les esplanades exposées de la basilique de Notre-Dame de la Garde.

Avec quelques nuages nocturnes et un léger brassage de l'air, les températures n'ont pas approché le zéro ce matin, mais se sont cantonnées autour des 5 degrés. Elles sont voisines de la dizaine de degrés en cette mi-journée, le ressenti étant nettement plus doux sous le soleil.

La visibilité est parfaite, et le Cap Couronne est bien visible à gauche de la photo, au bout de la Côte Bleue qui borde le nord de la rade de Marseille.