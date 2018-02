Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Après le front neigeux à cette altitude de la nuit dernière, le ciel est resté bien bouché sur les Pyrénées ce matin alors que le soleil brillait à Toulouse.

Cette après midi l'effet de la dorsale se fait sentir et les éclaircies sont de plus en plus larges, permettant de profiter d'une neige de bonne qualité jusqu'à basse altitude.

On trouve de la neige jusque vers 500 m d'altitude, voire plus bas par endroit.