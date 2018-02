Fonte intensive,retour à la "normalité"!

Ce matin,au réveil,il ne reste plus que ça,quelques surfaces enneigées par plaques,les temperatures positives depuis hier midi sous le soleil,la température maximale de plus de 5 degrés dans l'après-midi,puis l'arrivee d'une faible dégradation pluvieuse (mêlée parfois d'un peu de neige fondue,de quelques flocons ) hier soir ont eu raison de l'épaisse couche de neige (~15 cm) qui tapissait/plâtrait le paysage depuis mardi dernier!Temperature minimale positive de 2 degrés cette nuit et la temperature actuelle est déjà de 5 degrés,donc le "lessivage",la fonte intensive

devrait complètement mettre à bout les dernière surfaces de neiges résiduelles d'ici quelques heures tout au plus,à ce rythme! [Ci-dessous,voici le message d'observation du temps datant d'hier matin] : : Malgré la fonte plus ou moins marquée sous des temperatures quelques peu positives à partîr du milieux de l'après-midi et jusqu'en toute fin de soirée,voire dans la nuit (temperature maximale de 2 degrés dans l'après-midi et temperature en soirée située entre +1/+0,5 degrés) et qui se sont accompagnées d'un temps de ciel de traîne partiellement hivernale,"gibouleux" en soirée (quelques averses de pluies (eh oui!),de gresil et de gros flocons mouillés,sans plus aucunes tenues supplémentaires,évidemment),il reste encore de bonnes quantités/épaisseurs de neige en de nombreuses endroits!Sur le bitume (routes,trottoirs...),l'eau,due à la neige ayant fondue et dégelée hier après-midi/soir (suite au dernier épisode neigeux entre la matinée et le debut d'après-midi)+l'humidité due aux quelques averses pluvio-gresileuses,à rapidement regelées en seconde partie de nuit,où consécutivement a une stabilisation du temps et donc à un complet dégagement du ciel,le thermomètre à dégringolées en quelques heures,pour atteindre une temperature minimale de -5,5 degrés en debut de matinée,résultats les routes non salées et traitées,sont bien verglacées et gelées ce matin,et la prudence est de mise!Au niveau du ciel,très beau temps avec un grand soleil qui devrait entraîner une fonte et un dégel généralisées dans le courant de la journée,en attendant la temperature actuelle est de -2 degrés en ce moment.

