Une belle averse de neige sur les hauteurs de Sèvres (les Bruyères)

Le Pavé des Gardes de nouveau blanc. Il neige depuis 15mn environ et à gros flocons. Ce ne devrait être qu'une averse, mais on nous avait dit que les épisodes neigeux étaient terminés en "plaine" En attendant mardi prochain ...

Photo prise en direction du S/E avec 1°C. Il est probable qu'en centre-ville, 140m plus bas ce ne soit que de la pluie.

