Beaucoup de neige

Chaucisse dans le Val d'Arly, 1300m d'altitude.



Énormément de neige dans le Val d'Arly cette année. Ici à 1300m, on relève une couche d'environ 1m50. Plus bas vers 1000m, il y a un bon m de neige.



A Combloux, 15km à peine et à même altitude, la couche atteint juste 30-40cm.



Il a neigé toute la journée, 5cm à 1000m et 15 cm vers 1800m. T°C juste positive.