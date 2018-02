le vent assez fort 102km/h max et une température fraîche -6° n'enlève pas la sensation de beau temps . Vue depuis la montagne de Charance vers de G à D les massifs du Champsaur , l'Embrunais ,l'Ubaye et pays Dignois.

(la courbe d'état doit être très inclinée car il fait -15° au Pic de Bure qui est à 10 km et seulement 900m plus haut)