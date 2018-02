Tout derniers résidues de neige!

Journée mitigée,clair ce matin puis davantage nuageux à partir du milieu de journée avec même une averse sous forme de neige roulées (sans aucunes conséquences) de quelques minutes,et ce malgré une temperature très largement positive au sol (temperature maximale de 7 degrés cette après-midi avant l'averse),mais compenser par de l'air froid en altitude.Ce soir le ciel a tendance à se dégager progressivement.Temperature actuelle : 4 degrés en ce moment.Temperature minimale de -2,5 degrés en debut de matinée avec du gel et même du verglas localement sur les chaussées ce matin due aux rares et faibles averses (pluies et neige mêlées parfois) d'hier en soirée,quelques heures après une giboulée brève mais plus intense dans l'après-midi,forte averse de grèsil poussées par de fortes rafales de vents au debut,et s'accompagnant ensuite de neige en grains (neige roulées),avant la fin de l'averse en pluie fine.Temperature maximale : 6,5 degrés en debut d'après-midi.Pour en revenir à ce soir,notez qu'il reste quelques petits résidues/traces de neiges ainsi que des tas de neige formés (accumulées) "humainement" par les déblayages,les nettoyages (des trottoirs,sorties de garages...) lors des épisodes neigeux de la semaine précédente.

