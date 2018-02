Le front en provenance de l'ouest et butant sur l'air froid présent s'est progressivement disloquée au cours de son parcours dans les terres,mais en contrepartie,ce soir,il précipite de la floconnade,avec des flocons de neiges humides qui voltige plus ou moins bien (intensité allant de quelques flocons majoritairement,à une petite chute de neige parfois),la moindre tenue est par conséquent impossible,compte-tenue de là faiblesse des précipitations ainsi que des temperatures assez positives,avec une temperature actuelle de 2,5 degrés en ce moment après une temperature maximale de 4,5 degrés cette après-midi.Neammoins le ressenti était et est plus frisquet avec un vent bien piquant.Temperature minimale de -1,5 degrés au lever du jour,avec donc une gelée au compteur.

