Les nuages élevés défilent rapidement vers le sud ,(pas étonnant à voir le sondage et le zigzag de Nîmes !)toute la famille Cirrus se succède . les Cc vont prendre le relais avant le coucher puis le soleil va disparaitre derrière une couche plus épaisse avant le nuit.

Vue vers le SW et la vallée du Rhône .