Réapparition

Retour (enfin !) du soleil avec une grande douceur annoncée -déjà 16° à 11h après de jours de crasse infâmes ! Le vent a tourné au sud et la neige abondante souffre déjà à basse altitude.

Mail Massibé (1973 m) à gauche, Rocher d'Aran-Ourlénotte et Ourlène (1813 m) et pic d'Escurets à droite.