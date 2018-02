Le retour du courant d'air en provenance de l'ouest/sud-ouest se fait particulièrement ressentir ce jeudi avec le retour à des températures bien douce et assez largement au dessus des moyennes de saisons avec une temperature maximale de près de 12 degrés en milieu d'après-midi,soit la valeurs thermique la plus élevée/douce depuis la dernière décade du mois de janvier!Depuis,elle à quelques peu diminuée sous les bruines/crachins ou quelques très faibles pluies intermittentes de cette seconde moitié de l'après-midi,en repassant sous la barre des 10 degrés avec une temperature actuelle de 9 degrés en ce moment!Temperature minimale : 3,5 degrés cette nuit où une perturbation pluvieuse avec des pluies parfois modérées,à traverser notre région entre hier soir et cette nuit,donc.Sinon comme dit un plus haut et dans le titre c'est grisaille et bruines depuis ce matin.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)