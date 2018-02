Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La douceur est de mise aussi sur les collines du Sidobre au dessus de Castres avec une très bonne visibilité puisque j'ai pu distinguer le Mont Valier, entre autres.

Il fait 15.3 °C à Castres, et de belles ondulations dans les altocumulus seront visibles un peu plus tard, et même des lenticularis loin vers le sud.