Petite irisation

Dim. originale 5184*3456px

Appareil Canon

Canon EOS 700D

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/6.4

Focale 55 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Action

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC (Windows)

Journée douce et humide ayant démarré avec une brume très épaisse au matin pour s'achever sur ce ciel parsemé de lenticulaires, cirrus et stratus. On observe une nette progression du soleil sur le flanc droit du Canigou où il se couche désormais, alors qu'il disparaissait tout à fait à gauche du mont au moment du solstice d'hiver.